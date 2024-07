Wiener Immobilienentwickler Imfarr ist insolvent

Das Geld dafür soll aus der „geordneten Verwertung“ des bestehenden Immobilienportfolios kommen. Laut Imfarr-Webseite sind aktuelle Büroimmobilienprojekte zum Beispiel die Nordbahnstraße 50 („N50“) in Wien, das MUC.ONE in München oder das Cavallo in Düsseldorf. In Summe hält die nun insolvente Imfarr Beteiligungs GmbH laut KSV1870 Anteile an 44 Gesellschaften.