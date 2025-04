„Hängematte für Asylanten“: FPÖ hetzt gegen Wien

SPÖ-Eigenlob in Sachen Wohnen

In der „Aktuellen Europastunde“ war danach auch noch genug Platz für Wien-Wahl-Werbung. Die SPÖ, die das Thema vorgegeben hatte, bewarb die Segnungen des gemeinnützigen Wohnens in Wien und rühmte den Stopp der Mietpreiserhöhungen im geregelten Wohnbau. Vize-Klubobfrau Julia Herr betonte, dass sich dadurch Mieter Hunderte Euro gespart hätten. Ohnehin würden Mieter in Wien nur die Hälfte von Menschen in vergleichbaren europäischen Städten bezahlen.