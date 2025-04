Riesen-Coup: Polizei sichert Rekordmenge an Kokain

Weiteres Suchtgift am Arbeitsplatz entdeckt

Die Gesamtmenge des im Wagen sichergestellten Kokains beläuft sich auf beachtliche 78.209,7 Gramm. Am 1. April wurden kurz darauf im Bezirk Bruck an der Leitha bei der Durchsuchung des Arbeitsplatzes des Beschuldigten weitere 3089,9 Gramm Kokain gefunden. „Die Rekordsicherstellung von insgesamt 81 Kilogramm Kokain zeigt: Die Ermittlungen gegen die organisierte Kriminalität in Österreich sind trotz fehlender Befugnisse noch erfolgreich“, sagte BK-Direktor Andreas Holzer.