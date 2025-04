Anerkennung, Geld, KI: Wege aus der Pflegekrise

In Österreich werden noch immer 80 Prozent der pflegebedürftigen Menschen zu Hause hauptsächlich von ihren Angehörigen gepflegt. In Zukunft nimmt aber nicht nur die Zahl der Pflegebedürftigen zu, sondern die Zahl der Angehörigen ab. „2050 geht man davon aus, dass sich diese Ressource halbiert, also das steigert nochmals diesen Druck auf die Pflegekräfte“, so Schönborn. Es brauche ein grundsätzliches Umdenken. In skandinavischen Ländern wird Pflege viel weniger als Privataufgabe gesehen, sondern als öffentliche Aufgabe. In Österreich werde über Pflegegeld, Pflegegeheimbonus und der gleichen viel Geld ausgeschüttet. „Das ist alles nicht treffsicher, wir müssten das Geld in professionelle Pflege investieren.“