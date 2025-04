„Menschlich, da Politik menschenverachtender wird“

Antonia Carmen vom römischen Zivilschutz atmet tief durch: „Es hört gar nicht mehr auf, das wird eine lange Woche“, sagt sie. Hunderte Freiwillige hatten sich in den Dienst gestellt, um die Menschenmassen auf dem Petersplatz zu begleiten. Die Funksprüche hören sich doppelt so laut wie gewohnt an, inmitten Zehntausender Menschen, die beinahe wortlos Abschied vom Papst nehmen.