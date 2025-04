Nicht einmal der Papst „wird als Heiliger geboren“

Papst blieb Schule treu

Teresa Rovira zufolge blieb Franziskus seiner in Flores gelegenen Schule Misericordia auch treu, als er längst einen religiösen Weg eingeschlagen hatte. So hielt er in der kleinen Kapelle von Misericordia seine erste Messe als Priester – und auch eine seiner letzten, bevor er Argentinien im Jahr 2023 in Richtung Rom verließ.