Gruppen harrten am Großvenediger in Notbiwak aus

Doch unter anderem das Wetter machte ihnen ab dem frühen Nachmittag einen Strich durch die Rechnung. So erreichte die tschechische Gruppe erst gegen 18 Uhr das Notbiwak an der alten Materialseilbahn und setzte einen Notruf ab. Eine Rettungsmannschaft brach ins Einsatzgebiet auf und telefonierte mit der Gruppe. Da die drei Frauen und der Mann zwar erschöpft, aber unverletzt waren, wurde beschlossen, dass sie im Notbiwak übernachten und am nächsten Morgen geborgen werden sollten.