Großvenediger: Tödlicher Sturz in Gletscherspalte

Ein einheimischer Tourengeher (29) ist Donnerstagmittag am Großvenediger in Osttirol tödlich verunglückt. Der Mann war in einer dreiköpfigen Gruppe unterwegs, als er plötzlich in eine Gletscherspalte stürzte. Die Bergrettung konnte ihn nur mehr tot aus 35 Metern Tiefe bergen.