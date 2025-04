Papst will sich „Urbi et Orbi“ nicht nehmen lassen

Papst sorgte zuletzt für Überraschungen

Seinen letzten Überraschungscoup landete Franziskus am Donnerstagnachmittag, dem Gründonnerstag, als er Häftlinge in einem römischen Gefängnis besuchte. Zwar konnte der noch immer schwer atmende Papst nicht wie in den Vorjahren den Gottesdienst mitsamt der rituellen Fußwaschung mit den Gefangenen feiern. Doch allein seine Anwesenheit genügte, um die einsitzenden Männer zu begeistern. Auch am Palmsonntag hatte sich der Papst auf dem Petersplatz gezeigt.