Der kranke Papst und eine kränkelnde Kirche

Ein Überraschungsbesuch des rekonvaleszenten Papstes im Regina-Coeli-Gefängnis am Gründonnerstag weckte bei Gläubigen auf der ganzen Welt die Hoffnung, dass der Heilige Vater den Segen „Urbi et Orbi“ am Ostersonntag doch noch persönlich spenden könnte. Das 88-jährige Kirchenoberhaupt sollte sich nach seinem fünfwöchigen Krankenhausaufenthalt eigentlich schonen. So war es Papst Franziskus auch nicht möglich, die rituelle Fußwaschung der Gefangenen vorzunehmen. Er hauchte lediglich ein paar aufmunternde Sätze ins Mikrophon.