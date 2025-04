Ohne Landesförderung wird’s teuer!

Der kleine Samuel ist gerade drei Jahre alt geworden. Für seine Eltern stellt sich die Frage: Soll er in der Kleinkindgruppe bleiben oder im Herbst in den Kindergarten wechseln? Bei der Beantwortung dieser Frage standen in den vergangenen Jahren die Bedürfnisse des jeweiligen Kindes im Vordergrund, künftig dürften die finanziellen Möglichkeiten der Eltern die Hauptrolle spielen. Denn für viele Familien in Vorarlberg könnte die Betreuung ihrer Dreijährigen in privaten Kleinkindgruppen deutlich teurer werden.