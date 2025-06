Schabowski, Binder, Schön

Schlechter Tag für Graham Poll

Eingeweihten fällt auf, dass der heutige 22. Juni auch eine beeindruckende Häufung an wichtigen Geschehnissen aufweist, allerdings für den Fußball und daher natürlich viiieeel internationaler. So hat etwa 2006 der englische Schiedsrichter Graham Poll im WM-Spiel Australien vs. Kroatien Josip Simunic erst nach der dritten Gelben Karte des Feldes verwiesen, um anschließend nach heftiger Kritik von Sepp Blatter seine internationale Karriere zu beenden. Noch bekannter ist, dass es an diesem Tag 1974 zum ersten und einzigen Kräftemessen der beiden deutschen Nationalteams kam, dessen Ausgang (0:1 durch ein Tor von Jürgen Sparwasser) der aus Dresden stammende DFB-Coach Helmut Schön ziemlich schmallippig mit dem Satz „Das wollte ich nicht verlieren, das nicht“ kommentierte.