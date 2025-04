Tiroler zündeten Osterfeuer vorzeitig an

Auf ein Osterfeuer, das am Samstagabend entzündet hätte werden sollen, hatten es noch unbekannte Täter in Aschau im Zillertal abgesehen. Am Freitag zu später Stunde setzten sie den Haufen in Brand. „Kurz zuvor wurde von mehreren Zeugen ein lauter Knall wahrgenommen“, heißt es von der Polizei.