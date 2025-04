Finger weg vom Trinkgeld | Erfangen

Erfangen. Das Osterfest rund um Sterben und Wiederauferstehung Jesu – für römisch-katholische Christen bewegende Tage. Die halbe Welt blickt dieser Tage nach Rom und auf das rekonvaleszente Oberhaupt der Kirche. Conny Bischofberger beschäftigt sich heute in ihrer Samstags-Kolumne in der „Krone“ auch mit Papst Franziskus. Ostern 2025 werde nach der offensichtlich überstandenen schweren Erkrankung des Heiligen Vaters „deshalb genauso in die Geschichte eingehen wie das Osterfest vor fünf Jahren, als der Papst die Messe aufgrund der Corona-Pandemie auf dem menschenleeren Petersplatz feierte“, schreibt Bischofberger. Und macht darauf aufmerksam, dass der kranke Papst ein Symbol sei für eine kränkelnde Kirche. Er hat sich, wie man auf gut Österreichisch so sagt, „darappelt“. Ob es auch der Kirche gelingt, sich zu erfangen?