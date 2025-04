Heavy Metal und die Mitzi: Momente aus dem Hospiz

Fröhlich wurzelt Sr. Edith Mittendorfer im neuen Tageshospiz Aumannplatz in Wien herum. Es macht Spaß, ihr zuzusehen. Seit zwölf Jahren ist sie im Palliativbereich tätig. Was ihr besonders daran gefällt? „Ich finde es immer wieder spannend zu sehen, wie Menschen mit Erkrankungen umgehen“, berichtet Sr. Edith, „und ich gleichzeitig reflektieren kann, wie es mir selbst in so einer Situation gehen würde.“