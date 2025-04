Trump: „Wird zu 100 Prozent Einigung mit EU geben“

Gegenüber Reportern schob der Republikaner nach: „Wir haben keine Eile.“ Der US-Präsident wähnt sich offenkundig in einer guten Verhandlungsposition. Auf Meloni sei er sehr stolz: „Sie ist eine der wenigen echten Führungspersönlichkeiten in der Welt.“ Daraufhin wandte er sich an die Spitzenpolitikerin und erklärte: „Das hätte ich jetzt nicht besser sagen können, oder?“