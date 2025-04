Trump bläst zur Jagd auf „Andersdenkende“

Ausweitung auf Ministerien und Bundesstaaten

Was an Elite-Unis begann, weitet sich aus. Laut „Wall Street Journal“ und „The Atlantic“ prüft die Task-Force inzwischen auch kommunale Einrichtungen und Staatsbetriebe. In Florida, einem politisch konservativen Vorreiterstaat, wurden bereits DEI-Programme an Hochschulen gesetzlich abgeschafft. An der University of Florida wurden 28 Stellen gestrichen, Inhalte zensiert, und Lehrende berichten von Selbstzensur und Angst vor Repressalien.