Osterspaziergang zu Grazer „Orten des Leidens“

Mit den öffentlichen Fußwaschungen in Graz hat die Aktion „Pop-up Church“ – ein Zusammenschluss aus jungen evangelischen und katholischen Pfarrerinnen und Pfarrern – in den letzten beiden Jahren zu Ostern bereits für Aufsehen gesorgt. Heuer hat man sich ein neues Projekt einfallen lassen, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen: „Am Karfreitag laden wir zweimal zu Stadtspaziergängen in Graz ein, die zu Orten des Leidens führen“, sagt Pfarrerin Sara Huber. Die „Broken Steps“, so der Name der Aktion, führen vom Covid-Denkmal im Burggarten über die Stadtpfarrkirche, vor der ein Amokfahrer vor zehn Jahren für viel Leid sorgte, bis hin zu einer Adresse in der Kaiserfeldgasse, wo es vor nicht allzu langer Zeit einen Femizid gab.