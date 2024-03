„In der Kirche zu warten, reicht nicht mehr“

Genau diese Gespräche werden in der Gesellschaft immer seltener. Die Zahl der Steirerinnen und Steirer, die sich als „Gläubige“ bezeichnen, ist seit Jahren im Sinkflug. Auch an hohen Feiertagen wie aktuell zu Ostern, finden immer weniger den Weg in die Kirche: „Die Zeiten, wo man als Pfarrer in der Kirche auf die Menschen warten konnte, weil sie ohnehin gekommen sind, ist vorbei,“ ist sich auch Hütter sicher.