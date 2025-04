Eissalon-Chef aus Favoriten durchläuft harte Zeit

Wer an den 10. Bezirk und Eis denkt, dem kommt sofort der Kulteissalon Tichy in den Sinn. Unweit davon entfernt befindet sich aber gleich ein weiterer Traditionsbetrieb: der Eissalon Gavaz. Betrieben wird er von Tiziano Gavaz, der von einer italienischen Eismacherfamilie abstammt und bereits in dritter Generation die Süßspeise herstellt und verkauft.