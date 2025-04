Deutschkreutz: Aus Schulstreik nichts gelernt

In Turnsaal investiert

Unter seiner Führung sei in den vergangenen 20 Jahren kein nennenswerter Beitrag zur Instandhaltung und Modernisierung der Schule geleistet worden, so Kacsits. Den Vorwurf schwerwiegender Versäumnisse lässt Kölly nicht auf sich sitzen: „Diese Behauptung entbehrt jeglicher Grundlage.“ Als Gegenbeweis legt Kölly eine lange Liste an Ausgaben vor, die in die Schule geflossen sind. Abgesehen von 83.000 €, die vor gut 20 Jahren in den Brandschutz investiert wurden, schlug sich der Neu- und Zubau des Turnsaals 2011/12 mit 928.000 € zu Buche.