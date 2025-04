„Frischekur“ für prächtige Mosaike und Glasfenster

„Verschmutzte, saure Luft macht nicht an der Kirchentür halt, sondern gelangt mit dem Luftaustausch nach innen. Die Schmutzschichten bestehen aus einer Mischung aus Staub, Ruß und Korrosionsprodukten, die seit fast 150 Jahren nicht entfernt wurden“, sagt Restauratorin Susanne Beseler. Sie ist Expertin für Stein- und Architekturoberflächen und arbeitete in den letzten Wochen in der Kapelle „Königin der Bekenner“, die sich im Kapellenkranz des Linzer Mariendoms befindet. Das ist der älteste Teil des Doms. Optisches Herzstück ist hier ein acht Meter hohes Mosaik. Doch durch die Verschmutzung der kunstvollen Wandgestaltung konnte man einerseits die Darstellungen gar nicht mehr klar erkennen, andererseits wurde auch die Farbenpracht durch die teils millimeterdicken Staubauflagen enorm gedämpft. Dagegen ging man nun vor.