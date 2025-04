Keine Gnade für 300 Jahre altes Sacherl im Idyll

Fast 13 Jahre hat Maria Reifeltshammer um ihr im 18. Jahrhundert errichtetes Sacherl im Aurolzmünsterer Ortsteil Maierhof gekämpft. Jetzt ist es traurige Gewissheit: Das Gebäude muss abgerissen werden. „Wir haben in den letzten Jahren in den Erhalt rund 200.000 Euro investiert, jetzt müssen wir weitere 40.000 für den Abriss bezahlen“, ist die Innviertlerin nach einer langen Achterbahnfahrt der Gefühle am Boden.