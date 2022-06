Allerletzte Chance für ein 300 Jahre altes Sacherl

Für ein Happy End in einem verloren scheinenden Kampf um ein 300 Jahre altes Sacherl kann heute, Donnerstag, der Aurolzmünsterer Gemeinderat sorgen. Und zwar mit einer in vielen Gemeinden nicht unüblichen Sternchenwidmung. Diese ermöglicht den Umbau eines Wohngebäudes, obwohl es nicht in Dorfgebiet, sondern auf Grünland steht.