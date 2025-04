Eine unterschätzte Gefahr in den heimischen Bergen

Jeder Wanderer kennt sie: die Altschneefelder! Gerade im Frühjahr, wo es wieder viele in die heimischen Berge zieht, sind die Altlasten des Winters verbreitet. Für die Bergsportler stellen sie eine oft unterschätzte Gefahr dar. Denn wenn man ausrutscht, geht es unweigerlich in Richtung Tal. Ein Bremsen ist oft nicht mehr möglich, die Verletzungen sind oft schwer. Bergretter und Bergführer Christian Bauer warnt: „Im Zweifel sollten die Schneefelder nicht überquert werden, also lieber umdrehen.“