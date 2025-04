Schnelle Hilfe am Berg dank exakter Koordinaten

„Das war der Idealfall. Generell werden beim Notruf auch die Standortdaten mitgeschickt“, sagt Bergrettungs-Landeschef Thomas Hauer. Das funktioniert aber nicht immer. In vielen Fällen müssen die Bergretter zunächst eine lange Suche nach Verunglückten oder in Not geratenen Personen durchführen. Dabei verstreicht wertvolle Zeit, die am Ende auch über Leben und Tod entscheiden kann.