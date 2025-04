Die Verhandlungen um den Sozialplan laufen weiter

Sechs Tage ist es mittlerweile her, dass die Firma Hella Fahrzeugteile Austria angekündigt hat, am Standort Großpetersdorf 225 Angestellte bis zum Jahr 2027 abzubauen. Gewerkschaft, AMS und Land sind in Alarmbereitschaft, die Verhandlungen um einen Sozialplan sind am Montag zwischen Betriebsrat und Gewerkschaft mit einem ersten informellen Gespräch gestartet. Ein weiteres soll nach Ostern stattfinden. Das Unternehmen hat bereits in der Vorwoche betont, dass der Stellenabbau so sozial verträglich wie möglich ablaufen soll.