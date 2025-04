EU setzt Gegenzölle auf US-Produkte vorerst aus

Das Hin und Her sorgt nicht nur international für Verunsicherung, sondern trifft auch US-Unternehmen und Verbraucherinnen sowie Verbraucher. Fachleute bezweifeln, dass die heimische Produktion mithilfe von Zöllen gestärkt werden könne. Es mangle an Fachkräften, Zulieferern und geeigneter Infrastruktur in den Vereinigten Staaten.