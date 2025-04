Trumps Zickzacklinie lässt Ökonomen verzweifeln

US-Präsident Trump will in Kürze neue Sonderzölle im Bereich der Halbleiterindustrie ankündigen. „Ich werde das im Laufe der kommenden Woche bekanntgeben“, erklärte der Republikaner während eines Flugs in der „Air Force One“ gegenüber Reportern und betonte, in der Sache sei „eine gewisse Flexibilität“ erforderlich. Warnung: Ab hier ist Gedanken-Akrobatik gefordert ...