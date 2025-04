US-Zölle: Ausnahme für Elektronik vorübergehend

Im Bereich Halbleiter seien neue Zölle geplant, „die wahrscheinlich in ein oder zwei Monaten kommen werden“. „Wir müssen diese Dinge in Amerika herstellen lassen. Wir können uns bei grundlegenden Dingen, die wir brauchen, nicht auf das Ausland verlassen“, sagte US-Handelsminister Howard Lutnick am Sonntag. Zuvor war bereits spekuliert worden, dass es sich bei der Erleichterung nur um eine Gnadenfrist handeln könnte.