„Schlauste“ Klum-Tochter gab ihr erstes Interview

„Man würde nicht glauben, dass ich ein Streber bin“, verriet sie nun Influencer Deewish auf der Straße in New York. Ihre berühmte Mama, das deutsche Model Heidi Klum, die bei dem Gespräch dabei war, stimmte zu. Lou sei „die Schlauste in der Familie“. „Das würde ich nicht sagen“, widersprach die 15-Jährige. Doch ihre Mama blieb bei ihrer Meinung und erhielt dafür ein „Danke“.