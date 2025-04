„Wir haben alle funktioniert, alles ausgeblendet“

Feuerwehrmann wurde zu Sanitäter

Der Mann konnte befreit werden, kam ins UKH Linz. „Wir hatten das Glück, dass einer der Kameraden der FF Tragwein auch Notarzt ist, der hat sich gleich gekümmert, und ein anderer Kamerad ist Notfallsanitäter. Er wurde sozusagen vom Feuerwehrmann zum Sani“, erzählt Zwettler. Man habe gesehen, was Ehrenamt und Freiwilligkeit ausmachen können. „Alle haben geholfen und perfekt zusammengearbeitet“, so Zwettler, der zugleich weiß, dass nicht alle Einsätze so gut ausgehen. Erst vor zwei Jahren wurde ganz in der Nähe ein Mann von einem Stapler eingeklemmt – er überlebte den Unfall leider nicht.