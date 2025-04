15 Jäger heben Traktor, um Lenker zu befreien

Das hätte viel schlimmer ausgehen können: Ein Pensionist (55) aus Tragwein (OÖ) verunglückte am Freitagnachmittag mit seinem Enkel (6) an Bord mit dem Traktor in Bad Zell. Die Zugmaschine überschlug sich, die linke Hand des Lenkers wurde eingeklemmt. 15 Jäger, die gerade im nahen Schützenhaus waren, packten mit dem Gerätewart der FF Erdleiten an und hoben den Allradtraktor so weit hoch, dass der Verletzte befreit werden konnte.