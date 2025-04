Kärntner tritt zweite Runde im VW-„Dieselgate“ los

Erst vor wenigen Monaten ist der Dieselskandal um Abgasmanipulationen in Österreich zu Ende gegangen. Zumindest vorerst. Der VW-Konzern bezahlte an etwa 10.000 Sammelkläger in einem Vergleich mit dem Verein für Konsumenteninformation VKI 23 Millionen Euro. Rechnet man es durch, wird klar, dass der Konzern noch recht billig mit rund 2300 Euro pro Kläger davon gekommen ist.