Wer landet im Weißen Rössl in welchem Bett?

Bühnenbildnerin Andrea Hirschl hat für den köstlich-komischen Theaterabend ein Hotel, eine Kuhstallbar, die Berge... auf dem Petersberg gebaut, wo übrigens bereits seit 1950 Theater gespielt wird.

Wer schließlich am Ende der Komödie mit Charme, Witz und Musik in welchem Hotelbett landet, ist ab 25. Juni auf der Burghofbühne in Friesach zu sehen.