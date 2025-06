Großer Etappensieg bei Einschränkung von NGOs

Nachdem der erste Anlauf bei der Energiereferentenkonferenz in Wien am Widerstand des Burgenlands scheiterte (wir haben berichtet), konnte sich der Kärntner VP-Landesrat Sebastian Schuschnig bei der jüngsten Konferenz der österreichischen Wirtschaftslandesräte in Tirol mit seinem Vorstoß durchsetzen: Nur noch NGOs mit regionalem Bezug sollen in Zukunft bei Infrastrukturprojekten einspruchsberechtigt sein.