Finanznot in den Gemeinden gefährdet Schwimmkurse

Sind die Zeiten, in denen Kinder in Schulkursen ordentlich schwimmen lernen, vorbei? Angesichts der Tatsache, dass immer mehr Gemeinden in Finanznot geraten, könnte das laut SPÖ durchaus der Fall sein. Denn weil niemand anderer für die Kosten aufkommen will, bleiben sie bei den Gemeinden hängen.