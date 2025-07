Star der Poetry-Slam-Szene wird Stadtschreiberin

Einstimmige Jury-Entscheidung

In Wels entschied sich die Jury einstimmig für Mieze Medusa als neue Stadtschreiberin. Sie setzte sich unter 13 Bewerbern durch. „Mieze Medusa spricht mit ihrer Interdisziplinarität und Vielseitigkeit Menschen aus unterschiedlichsten gesellschaftlichen Schichten an – sie weißt diese auch zu umarmen. Ihre eingereichten Texte zeichnen sich durch hohe sprachliche Präzision, feinen Humor und einen stets kritischen, feministischen Blick auf gesellschaftliche Strukturen aus. Besonders ihr performativer Zugang zur Literatur wird es ermöglichen, ein junges Publikum anzusprechen und für Sprache zu begeistern“, so die Jury.