Asylwerber wurde am Tag nach Einreise straffällig

Lange hielt es ein 34-jähriger Asylwerber in Österreich nicht aus, bevor er straffällig geworden sein soll. Der Algerier war erst seit Montag diese Woche im Land, am Dienstagabend soll er ein Fahrrad gestohlen haben. Und auch am Mittwoch ging er auf Beutezug. Der Mann wurde angezeigt.