Mit dem Rennrad vom Mühlviertel bis nach Madrid

Eine sportliche Megaleistung für den guten Zweck absolvierte Isabella Pühringer. Die 32-Jährige fuhr mit ihrem Rennrad vom Mühlviertel bis nach Madrid. Insgesamt legte sie in nur 15 Tagen ganze 2650 Kilometer mit ihrem Zweirad zurück und kam vor ihren fliegenden Freundinnen in Spanien an.