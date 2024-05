„Der Erlass ist bloß ein Stück Papier“

Vor allem, wenn Kinder nur in elterlichen Pools geplanscht haben. Da wird stolz aufgezeigt, aber im etwas größeren und tieferen Becken geht nach Sekunden die Kraft aus – und das Schwimmen entpuppt sich als Abstoßen vom Beckenboden.

Die Schwimmkurse in den Schulen müssten viel intensiver sein, da sie Leben retten. Die Geldfrage ist so gesehen zweitrangig.