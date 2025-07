Musicals: Auf Magie der Katzen folgt Herzklopfen

Seit der Premiere 1981 in London schnurrt es sich durch die Herzen von Millionen. Die neu inszenierte Originalversion vom Londoner West-End landet nun im Musiktheater in Linz. Heute, Mittwoch, ist die Preview der einzigen Aufführungsserie in Österreich, die die „Krone“ präsentiert, am Donnerstag folgt die Premiere.