Alkolenker landete am Dach im Straßengraben

Einen ordentlichen „Abflug“ legte am Montagabend ein 60-jähriger Autofahrer in Ried in der Riedmark (Oberösterreich) hin. Der Mann kam mit seinem Pkw von der Straße ab, überschlug sich und landete am Dach im Straßengraben. Der Grund für den Unfall war schnell gefunden: Der Lenker hatte fast drei Promille.