Wie Bitcoins die E-Auto-Batterie verbessern sollen

Mit Technik aus Kryptofarmen und Spiele-Computern will Pulsetrain die Leistungsfähigkeit von Elektroauto-Batterien verbessern. Ein rund 80 Prozent längeres Leben und außerdem ein Plus an Reichweite verspricht das Münchner Start-up. Einen ersten Kunden auf der Fahrzeugindustrie gibt es schon, weitere sollen folgen.