Fix: Seebühne am Wolfgangsee muss abgebaut werden

Allerdings: Die Betreiber – im Hintergrund werkten und bemühten sich die Bürgermeister der Wolfgangsee-Gemeinden St. Wolfgang, Strobl und St. Gilgen – hielten sich nicht an naturschutzrechtliche Vereinbarungen. Weil St. Wolfgang zwar großteils in Oberösterreich liegt, die Spielstätte samt Ufer aber im Bundesland Salzburg ist, schickte die Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung nach den erfolgreichen Aufführungen einen Abbau-Bescheid. Ausgestellt wurde das amtliche Schreiben, so Bezirkshauptfrau Karin Gföllner, weil die vorübergehenden Bewilligungen für die Bühne abgelaufen waren.