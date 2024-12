Bühne am Wolfgangsee mit Budgetproblemen

Die Mehrkosten begründete er mit Preissteigerungen vom Projektbeginn bis zur Umsetzung. So habe allein die Inflation in diesem Zeitraum gut 20 Prozent betragen. Weiterer Preistreiber sei die Investition in eine „solide Steganlage für die Wolfgangsee-Schifffahrt“ gewesen, die aber nicht budgetiert gewesen war, obwohl das Publikum nur per Schiff zur Bühne gelangen konnte.