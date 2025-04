John Hamm als verzweifelt grandioser Gauner

Was, wenn überhaupt etwas, ist real?“, fragt sich Andrew Cooper (John Hamm) in letzter Zeit. Eine berechtigte Frage von jemandem, der als erfolgreicher Hedgefonds-Manager in einer mit Reichtum gefüllten Blase unter seinesgleichen lebt. Eine Blase, in der es nicht einmal kommentiert wird, wenn bei einer Rangelei eine 30.000-Euro-Flasche Wein zu Bruch geht. Dass in dem beschaulichen Örtchen Westmont Village, knapp außerhalb New Yorks, wo Coop – so sein Spitzname – und seine Oberen-10.000-Freunde leben, nicht alles eitel Wonne ist, hat er schon vor zwei Jahren begriffen. Als seine Frau Mel (Amanda Peet) eine Affäre mit seinem Freund und NBA-All-Star Nick (Mark Tallman) hatte und seit dem auch eine Beziehung mit ihm führt – und das in Coops Haus, aus dem er natürlich ausziehen musste. Dementsprechend selten sieht er auch seine beiden Kinder, die er über alles liebt.