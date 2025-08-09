Packende Geschichtsserie mit Superstar Jason Momoa

Sonne, Strand, Surfen – wenn wir an Hawaii denken, haben wir sofort paradiesische Entspannung im Kopf. Doch die Geschichte der pazifischen Inselgruppe ist um einiges komplexer als wahrscheinlich weitläufig bekannt. Und genau dort setzt die Geschichte von „Chief of War“ an, basierend auf wahren Ereignissen, die sich in den letzten Jahren des 18. Jahrhunderts zugetragen haben. Die vier großen Insel-Königreiche Maui, O‘ahu, Kaua‘i und Hawai‘i befinden sich im Dauer-Kriegszustand. Allerdings sagt eine uralte Prophezeiung die Ankunft eines großen Königs voraus, der die Reiche vereinen würde. Aus heutiger Sicht gilt König Kamehameha I. als Erfüller dieser Prophezeiung und einer seiner – nicht ganz unumstrittenen – Wegbereiter ist unser Protagonist Ka’iana (Jason Momoa).