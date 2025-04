So gefährden US-Zölle Österreichs Arbeitsplätze

Steiermark und Oberösterreich am stärksten betroffen

Rund zwei Drittel der Exporte entfallen mit 11,3 Milliarden Euro auf Wien, Steiermark und Oberösterreich. Während Wien mit dem Export pharmazeutischer Produkte, die derzeit von den Zöllen noch ausgenommen sind, kaum von den Maßnahmen der US-Regierung betroffen ist, bekommen die Industriestandorte Steiermark und Oberösterreich die Zölle in Höhe von 20 Prozent deutlich zu spüren, merkte Bruckbauer an.