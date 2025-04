China flirtet mit der EU, Trump lässt sich feiern

Seine Anhänger sprechen vom berühmten „Art of the Deal“ des Präsidenten. Kritiker wiesen jedoch schnell darauf hin, dass Trump nichts erreicht habe. Seine bisherige Bilanz: Enorme Volatilität an den Börsen, Rekordzölle aus China, eine Autobranche unter Druck, höhere Kosten für Verbraucher und die Angst vor einer Rezession stehen bisher zu Buche.